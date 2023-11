Agatha: Darkhold Diares, primo sguardo al dietro le quinte! Trailer in arrivo?

È tempo di novità seriali in casa Marvel Studios. Dopo le prime immagini di Agatha: Darkhold Diares trapelate online nei giorni scorsi, sembra che qualcosa di succulento stia bollendo nella pentola di Kevin Feige.

La strega interpretata da Kathryn Hahn ha rappresentato uno dei cuori pulsanti di WandaVision (2021), la primissima serie tv del Marvel Cinematic Universe nonché suo debutto assoluto sulla piattaforma streaming Disney+. Da amabile vicina di casa della singolare coppia composta da Wanda e Visione a strega capace di tenere sotto scacco la stessa protagonista, interpretata da Elizabeth Olsen, la metamorfosi di Agatha Harkness si è configurata come uno degli elementi maggiormente riusciti dello show, alimentandone l'anima sperimentale e sui generis.

Tutti ricordiamo, come fosse ieri, il ritornello "It was Agatha all along!" del geniale motivetto intonato dal personaggio, degno dei migliori film animati Disney, divenuto emblema della Harkness: un vero e proprio instant-cult. Evidentemente, il livello di popolarità raggiunto dalla strega di viola vestita ha spinto i vertici della Casa delle Idee a realizzare uno spin off interamente dedicato a lei: da Agatha: House of Harkness ad Agatha: Coven of Chaos, il progetto ha vissuto vari battesimi prima di giungere al titolo, a quanto pare, definitivo di Agatha: Darkhold Diares.

Ebbene, sul canale YouTube ufficiale Marvel Entertainment, per sponsorizzare l'uscita del cofanetto Blu-Ray di WandaVision è stata resa pubblica una clip bonus incentrata su Agatha Harkness: si tratta di una breve video-intervista in cui traspare l'entusiasmo dell'attrice Kathryn Hahn, della sceneggiatrice Jac Schaeffer e della produttrice esecutiva Mary Livanos in merito al progetto, sottolineando quanto proprio la serie del 2021 abbia posto le basi per l'approfondimento sul personaggio di Agatha, interessante e ricco di potenzialità ancora inesplorate.

Ciliegina sulla torta: tra una dichiarazione e l'altra, oltre a video del backstage di WandaVision, i Marvel Studios stuzzicano la nostra curiosità e la nostra attenzione proponendoci qualche fugace sguardo al set di Agatha: Darkhold Diares, suggerendo una scenografia e, più in generale, un'atmosfera decisamente dark, quasi grottesca, perfetta per il contesto magico e stregato della protagonista.

Non è facile formulare teorie e supposizioni partendo solo da queste poche clip a nostra disposizione: tanti i misteri da svelare, tra cui il ruolo di Aubrey Plaza nel Marvel Cinematic Universe. Mancano ancora lunghi mesi prima della distribuzione della nuova serie televisiva, con una finestra di lancio prevista per l'autunno 2024, ma gli ultimi indizi e suggestioni sembrano poter alimentare l'interesse per la pubblicazione di un primo teaser trailer. Non ci resta, pertanto, che attendere novità in merito.