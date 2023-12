Agatha: Darkhold Diaries cambierà di nuovo titolo? Gli ultimi rumor

Non c’è pace per la nuova serie tv del Marvel Cinematic Universe e spin off di WandaVision, Agatha: Darkhold Diaries, almeno dal punto di vista della denominazione ufficiale. Stando a delle indiscrezioni che stanno circolando in Rete, infatti, lo show televisivo sarebbe pronto a cambiare di nuovo nome, questa volta, forse, in maniera definitiva.

Dopo aver parlato della possibilità che Elizabeth Olsen sia presente in Agatha: Darkhold Diaries, torniamo a occuparci della serie televisiva Marvel per riportare i rumor che vorrebbero un ulteriore cambio di titolo per il nuovo prodotto targato Disney+.

In origine, lo show sembrava dovesse essere chiamato Agatha: House of Harkness, salvo poi diventare conosciuto come Agatha: Coven of Chaos, prima di diventare, di recente, Agatha: Darkhold Diaries.

Secondo l’insider CWGST, però, il titolo finale potrebbe cambiare ancora in Agatha: All Along, riprendendo la canzone che il personaggio canta in wandaVision durante la sua introduzione come villain.

L’indiscrezione sta già creando discussioni sui social network, con gli utenti che trovano il nuovo titolo molto adatto per quanto la cosa cominci a risultare eccessivamente confusionaria e, sebbene, la notizia non sia in alcun modo ufficiale, un ulteriore cambio di titolo non ci spiazzerebbe del tutto, visti i precedenti legati allo show.

In attesa di capire quale sarà il nome ufficiale della nuova produzione del Marvel Cinematic Universe, vi lasciamo al primo sguardo dietro le quinte di Agatha: Darkhold Diaries.