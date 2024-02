Agatha: Darkhold Diaries, Kathryn Hahn assicura: 'Vi stupirà come WandaVision'

Tra un cambio di titolo e l'altro, Agatha: Darkhold Diaries è ancora in produzione e riuscirà prima o dopo a fare il suo esordio su Disney+: la serie con Kathryn Hahn dovrà confrontarsi con quella WandaVision che rappresenta ancora oggi uno degli esperimenti MCU più riusciti, ma l'attrice non sembra temere la cosa.

Secondo Hahn, la serie che potrebbe portare a un film su Scarlet Witch riuscirà infatti a stupire i fan esattamente come fatto ormai 4 anni fa dallo show che vide la nostra Wanda Maximoff tentare di rifarsi una vita (con mezzi, chiaramente, alquanto discutibili) in quel di Westview.

"Vorrei potervi svelare qualcosa, ma tutto ciò che posso dirvi è che sarà fan... Favolosa, credo che dirò così. Avrei voluto dire fantastica, ma poi ho optato per favolosa. [...] Ha un cast fantastico, sto adorando il lavoro di chiunque faccia parte di questo show e penso che la gente resterà sorpresa. Penso che saranno portati a credere che le cose stiano in un modo e invece tutto si evolverà in un milione di modi diversi, proprio come con WandaVision" sono state le sue parole. E voi, che aspettative avete per questa tanto travagliata serie targata Marvel Cinematic Universe? Fatecelo sapere nei commenti!