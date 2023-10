Agatha: Darkhold Diaries, ecco il logo ufficiale della serie: sarà quello definitivo?

Il titolo di Agatha: Darkhold Diaries, dopo essere stato cambiato un paio di volte nel corso della lunga fase di produzione della serie, dovrebbe finalmente essere quello definitivo, in quanto i Marvel Studios hanno ufficialmente svelato il logo ufficiale dello show che vedrà il ritorno da protagonista stavolta del personaggio di Katrhyn Hahn.

Agatha: House of Harkness e Agatha: Coven of Chaos sono titoli utilizzati in passato dallo studio, ma adesso pare che la serie si chiamerà ufficialmente Agatha: Darkhold Diaries.

Qualche tempo fa, una foto su Instagram della co-protagonista della serie, Aubrey Plaza, aveva lasciato intendere che Darkhold Diaries sarebbe stato effettivamente il nuovo titolo del progetto della Marvel, ma né lo studio né Disney+ avevano dato alcuna conferma in un senso o nell'altro. La situazione è cambiata: la Disney ha caricato il logo del nuovo titolo sulla pagina per la stampa dello show di Agatha (lo trovate nell'immagine in calce alla news).

Rimane da capire se i vari cambi di titolo sono imputabili a un cambiamento nelle sceneggiature da parte degli autori, in un cambio di direzione del tono dello show o dell'alternarsi degli showrunner della serie, come evidenziato nell'articolo che parlava di caos ai Marvel Studios, specialmente sulle sue produzioni per Disney+.

Agatha: Darkhold Diaries sarebbe dovuto essere uno dei prossimi progetti Marvel in uscita, ma lo studio ha dovuto posticipare molte date di uscita a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, quest'ultimo ancora in corso a Hollywood. Diversi titoli, tra cui la serie di Agatha, hanno subito notevoli rinvii.

Al momento non c'è una data d'uscita per Agatha: Darkhold Diaries, ma è possibile che la serie verrà distribuita nel corso dell'autunno 2024, secondo alcune recenti previsioni.

Parlando con The Hollywood Reporter della serie, la new entry Aubrey Plaza l'ha definita un'interpretazione più "elevata" del Marvel Cinematic Universe.

"Girarla è stato molto divertente. Desideravo davvero tanto lavorare con Kathryn Hahn, penso che sia fantastica", ha detto Plaza. "E senza rivelare nulla di preciso, mi sono divertita un mondo. Ho amato anche il mio personaggio e credo che sia il materiale Marvel più elevato che ci sia. Quindi, è stato bello entrare in quel mondo e farlo con quelle persone in particolare".