Agatha: Darkhold Diaries, la serie tv Marvel mostra il suo terzo logo ufficiale

La serie Wandavision può ritenersi un'ottima produzione per il piccolo schermo legata all'MCU, specie per quanto riguarda la rivelazione di alcuni personaggi diventati subito iconici. Proprio su uno di questi si incentrerà lo spin-off Agatha: Darkhold Diaries.

Lo show in questione è in lavorazione da parecchio tempo ormai, tuttavia ancora non abbiamo visto quasi niente di ufficiale che ci potesse dare la possibilità quanto meno di realizzare qualche fantastica teoria su ciò che potremmo aspettarci da questa nuova serie.

C'è anche da dire che le cose per Agatha: Darkhold Diaries non sono state facili, tra il cambio di nome allo spettacolo e tutte le problematiche relative alla pandemia da Covid che l'hanno vista posticiparsi ancora ed ancora, sicuramente non è stato facile realizzare questa serie.

Tuttavia, adesso sembra finalmente arrivato il momento per concretizzare di più le cose, ed ecco quindi qui il nuovo logo ufficiale dello spin-off di Wandavision. Sappiamo in oltre che questa nuova produzione sarà presentata in anteprima nel corso dell'autunno 204.

Ci sarà quindi da attendere ancora un po' ma siamo certi che varrà l'attesa. Voi che ne dite? Il nuovo logo potete vederlo andando a vedere direttamente alla fonte di questa notizia.

