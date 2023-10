Agatha: Darkohold Diaries ci presenterà un personaggio attesissimo: di chi si tratta?

Nonostante i vari cambi di titolo di Agatha: Darkhold Diaries, la serie che vedrà protagonista Kathryn Hahn nei panni della strega del Marvel Cinematic Universe, all'indomani di quanto avvenuto nel corso di WandaVision, sta procedendo nella sua realizzazione e a quanto pare nel corso dello show verrà introdotto uno dei personaggi più attesi.

Con l'avvicinarsi dell'uscita della serie, i Marvel Studios hanno depositato un nuovo copyright per i contenuti del primo episodio dello show. Tale deposito sembra confermare il debutto in live-action di Jennifer Kale, uno dei personaggi mistici preferiti dai fan della Marvel.

Nel documento, Sasheer Zamata è accreditata come Jen K, il che rappresenta la conferma più credibile al fatto che il personaggio farà effettivamente la sua comparsa nella serie, anche se il suo nome appare abbreviato. Tra gli altri membri del cast figurano come detto Kathryn Hahn come Agatha Harkness, Aubrey Plaza come Rio, Joe Locke come Teen, Patti LuPone come Lilia e Ali Ahn come Alice.

Sebbene la Marvel sia rimasta in silenzio sul cast della serie, la Zamata ha rivelato di aver interpretato Kale in un articolo pubblicato all'inizio dell'estate. In quell'intervista, l'attrice ha dichiarato che la sua interpretazione di Kale sarà sia fedele ai fumetti che originale per quanto riguarda il MCU. "Ho sicuramente fatto quante più ricerche [sui fumetti] possibili", ha detto a Mashable. "Ma il modo in cui abbiamo modellato questo personaggio è molto diverso da quello che penso la gente si aspetti".

Al momento non c'è ancora una data d'uscita per Agatha: Darkhold Diaries. La notizia conferma anche il casting di Patti Lupone per il ruolo di Lilia Calderu, un altro membro della scuderia mistica della Marvel.

"È una congrega di streghe e io interpreto Lilia Calderu, che a quanto pare fa parte del mondo Marvel. Ho fatto delle ricerche su di lei, è sexy, davvero sexy, ha un corpo e dei capelli fantastici", aveva dichiarato la LuPone a Entertainment Weekly in precedenza. "Non sapevo che ci fossero delle streghe, non sapevo nulla del mondo Marvel. Ci sono streghe nel mondo Marvel. Quindi, siamo una congrega di streghe e le streghe sono: Kathryn Hahn, Aubrey Plaza e [un] Familiare - se qualcuno conosce Heartstopper - è Joe Locke".

Gli sceneggiatori sono tornati al lavoro sullo show Marvel dopo la conclusione dello sciopero della WGA.