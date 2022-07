Agatha: House of Harkness non si chiamerà più così, cambia titolo ma non molla

Un cambio di titolo per uno show su cui molti avevano più di qualche perplessità non farà che alzare qualche altro sopracciglio. Lo spinoff di WandaVision con protagonista Kathryn Hahn, Agatha: House of Harkness, non si chiamerà più così. Ma a parte il cambio di titoli, nulla si è mosso. Rischio accantonamento per il progetto?

Tantissimi gli aggiornamenti dal panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con in fatto di serialità animata e non. Per quanto riguarda la prima giornata, tantissimi eccitanti aggiornamenti su I Am Groot di James Gunn, dal primo trailer al rinnovo già alla seconda stagione, ma anche un primissimo sguardo a X Men 97. Per quanto riguarda la seconda dedicata ai live-action, anticipazioni inquietanti su Secret Invasion e Nick Fury. Era prevedibile che nel mezzo di questo marasma ci si perdessero gli aggiornamenti minori, soprattutto se non spostano di una virgola il futuro di uno show.

Agatha: Coven of Chaos. Si chiamerà così, adesso, lo show con protagonista la strega in viola, con tanto di nuovo logo preparato per l’occasione del Comic-Con. Ciò che fa più sorridere, però, è che a parte questo la serie non ha ottenuto alcun aggiornamento. Non una finestra probabile di inizio riprese, non un recasting né l’agognato cameo di Scarlet Witch: ovviamente, considerato Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tuttavia, secondo l’opinione di alcuni fan che si sono già dati in grandi speculazioni, il cambio di titolo potrebbe fornire qualche indizio.

È ovvio che non si tratta di una modifica senza alcuna motivazione dietro, quindi diventerà senz’altro indicatore di una direzione più chiara intrapresa dallo show, che finora era e rimane avvolta nel mistero. Secondo le speculazioni, potrebbe essere segno di uno show più da ensemble, con Agatha che interagisce con un'intera congrega di streghe, con tanto di comparsate di Mefisto. In realtà, anche il titolo precedente poteva tranquillamente far suppore una struttura simile. Staremo a vedere. Quali sono i vostri sentimenti sul personaggio e su una serie a lei dedicata? Ditecelo nei commenti!