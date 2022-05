Agatha: House of Harkness, tutte le novità sulla finestra d'uscita della serie Marvel

A 6 mesi di distanza dall'annuncio di Agatha: House of Harkness arrivato durante il Disney+ Day del 2021, arrivano le prime novità sulla serie spin-off di WandaVision. Ecco i più recenti aggiornamenti su Agatha: House of Harkness a partire dalla possibile finestra d'uscita!

Dopo mesi di silenzio sul progetto, sembra infatti che ci sia già una finestra d'uscita per la serie che vedrà protagonista il personaggio apparso per la prima volta nella serie TV WandaVision con l'acclamata interpretazione di Kathryn Hahn.

Dopo il successo di WandaVision e più in generale delle serie MCU, i Marvel Studios hanno dato il via a uno spin-off incentrato sull'antica strega Agatha Harkness, sul quale sono arrivate importanti novità!

Stando alle informazioni rese note dalla Writers Guild of America, l'associazione sindacale che riunisce tutti gli sceneggiatori negli USA, tre nuovi autori sarebbero entrati a far parte del team creativo della serie Marvel: si tratta di Laura Donney, Cameron Squires e Peter Cameron, che in passato hanno già preso parte alla sceneggiatura di alcuni episodi di WandaVision, con Cameron che ha ricoperto anche i ruoli di produttore e co-autore di Moon Knight.

Il sito rivela inoltre che che lo show ricadrà nel genere della commedia e che la previsione dell'esordio di Agatha: House of Harkness sarebbe fissata al 2023-2024. Sebbene a prima occhiata possa sembrare una finestra ben troppo ampia, lo spin-off di WandaVision potrebbe debuttare già alla fine del 2023 e concludersi nell'anno seguente, magari proprio il giorno in cui cade l'anniversario di WandaVision. In questo modo, lo show colmerebbe anche il vuoto tra l'uscita in sala di The Marvels fissata a luglio 2023 e i futuri progetti.

Con l'aggiunta di tre nuove penne nella writing room, lo sviluppo della serie spin-off procede regolarmente, verso le riprese di Agatha: House of Harkness che dovrebbero prendere il via in autunno. Ci sarà anche la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen?