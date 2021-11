Agatha: House of Harkness, Paul Bettany entusiasta per lo spin-off di WandaVision

L'annuncio di Agatha: House of Harkness ha letteralmente fatto impazzire i fan del MCU e a quanto pare, la notizia di questo spin-off di WandaVision è stato accolto con grande entusiasmo da Paul Bettany, interprete del personaggio di Visione.

L'attore estremamente soddisfatto per l'arrivo di questa serie dedicata alla strega che abbiamo incontrato nei panni della vicina ficcanaso di Scarlet Witch in quel di Westview, ha condiviso sui social un post con il logo di Agatha: House of Harkness, scrivendo semplicemente "YESSSSS!!!".

Ovviamente, dopo una notizia tanto esaltante, Paul Bettany ha voluto esprimere tutto la sua soddisfazione per lo show stand-alone dedicato all'amatissimo personaggio interpretato da Kathryn Hahn e qualcuno ha già ipotizzato che l'attore inglese potrebbe rientrare a pieno titolo nel MCU proprio grazie a questa produzione descritta dalle fonti come una commedia oscura di cui non si conoscono ancora bene le caratteristiche.

Stando alle poche informazioni in nostro possesso, Jac Schaeffer potrebbe tornare come showrunner in Agatha House of Harkness ed è probabile che la sceneggiatrice possa dirigere anche qualche episodio della serie in arrivo prossimamente su Disney+.

Voi cosa vi aspettate da questo spin-off di WandaVision? Siete anche voi felicissimi come Paul Bettany? Come sempre, diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.