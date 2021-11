Agatha: House of Harkness, quando esce la serie sulla villain di WandaVision

Quando i Marvel Studios si decidono a introdurre un nuovo personaggio dai fumetti, poi non lo abbandonano così facilmente. E con i tanti ci si siamo lasciati alle spalle nella Saga dell'Infinito, serie come Agatha: House of Harkness sono una boccata di freschezza. Ma il calendario di uscite è lungo e potremmo dover aspettare ancora un po'.

Sono state davvero un'infinità i nuovi titoli di casa Marvel, soprattutto seriali, annunciati nel corso del recente Disney+ Day. Ogni nuovo super - o villain - sembra destinato ad aver uno standalone tutto suo: c'è il passaggio di testimone di Bruce Banner in She Hulk; l'introduzione dello Zio Ben in Spider Man a Freshman Year, ma anche l'ampliamento del multiverso in Marvel Zombies e le nuove tinte dark promesse da Moon Knight. Potremmo star qui l'intera giornata solo per elencarvele tutte.

Più di tutti però, ha stupito l'annuncio di due standalone inediti per i fumetti Marvel, ovvero dedicati a personaggi sì presenti negli albi ma a cui non è mai stata riservata un'intera serie. Uno di questi è Agatha Harkness, strega, rivelatasi poi la principale villain di WandaVision, dove l'abbiamo trovata interpretata dalla brava Kathryn Hahn. Quello di Agatha è un personaggio ambiguo nei fumetti, non esattamente un cattivo, ma anzi un mentore benevolo di Wanda Maximoff.

Non si conosce ancora né la trama né la collocazione temporale della serie in arrivo - potrebbe trattarsi di un sequel come di un prequel - ma sarà interessante vedere se questa prenderà finalmente la direzione dei fumetti o manterrà la scelta di campo molto netta fatta per la sua protagonista. in WandaVision l'avevamo lasciata imprigionata nella cittadina fittizia di Westview, impossibilitata a usare i suoi poteri da Wanda e ridotta allo stato mentale degli altri abitanti. Se si dovesse ripartire da qui, potremmo ritrovare molti dei figuranti della vecchia serie, ma non Wanda e Visione, il cui ritorno è annunciato per il secondo Doctor Strange.

Nel frattempo, già ci si chiede quando potremo rivedere Agatha. Va detto che a differenza di altre annunciate al Disney+ Day, come Moon Knight, per questa serie non è stata neanche inserita la dicitura "In arrivo nel 2022". Ufficialmente quindi, non è noto neanche l'anno di distribuzione della serie, che è probabilmente ancora nella sua fase di pre-produzione. Alcuni tirano a indovinare già per il prossimo anno, ma due indizi potrebbero vanificare questa speranza. Innanzitutto, come detto, la stranezza della dicitura mancante: in altre parole, se Marvel avesse avuto in programma di farla uscire l'anno prossimo, l'avrebbe comunicato. Ma se anche così non fosse, basta guardare il calendario passato e futuro di uscite su Disney+.

Entro la fine di quest'anno, la Marvel è stata in grado di incastrare cinque titoli a distanza di circa due o tre mesi ciascuno, anche per dare il tempo di depositare. E per il 2022 ci sono già sei serie programmate, il che potrebbe far slittare (realisticamente) lo standalone dedicato ad Agatha al 2023. Staremo a vedere e vi terremo aggiornati in caso di nuovi annunci. Vi interessa il suo personaggio? Riuscirete ad aspettare tanto? Ditecelo nei commenti!