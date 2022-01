Agatha: House of Harkness, ecco quando partiranno le riprese dello spin-off di WandaVision

Lannuncio di Agatha: House of Harkness avvenuto nel corso del Disney+ Day ha creato un grosso entusiasmo nell'ambiente del Marvel Cinematic Universe e stando agli ultimi rumor, non bisognerà attendere ancora troppo per l'inizio delle riprese di questo spin-off di WandaVision.

Un nuovo rapporto di Cosmic Circus indica che i lavori di Agatha: House of Harkness partiranno ufficialmente ad ottobre di quest'anno, a condizione che tutto vada secondo i piani e che la pandemia non crei ulteriori problemi allo show prossimamente in arrivo su Disney+. Il rapporto indica anche che il titolo unofficial della serie è Oakhaven Productions LLC, cosa che Murphy's Multiverse ha riportato già qualche mesa fa.

Jac Schaeffer, sceneggiatore capo di WandaVision, scriverà e produrrà esecutivamente la serie, che per il momento non ha ancora una data d'uscita. Sappiamo anche che Kathryn Hahn riprenderà il ruolo della potente strega, sebbene sia stata intrappolata da Wanda al termine dello show a lei dedicato. Non sappiamo ancora quale sarà la trama di questa produzione, ma naturalmente c'è ancora molto da dire su questo straordinario personaggio. Si vocifera che finalmente in Agatha: House of Harkness vedremo Mephisto, ma quando si tratta di MCU, difficilmente i rumor su questo villain trovano riscontro nella realtà dei fatti. Voi cosa vi aspettate da questa nuova serie? Ditecelo nei commenti.