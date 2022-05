Agatha: House of Harkness, ci sarà anche Scarlet Witch? Risponde Elizabeth Olsen

Durante l'evento Disney+ Day dei mesi scorsi è giunto l'annuncio di Agatha: House of Harkness, la nuova serie spin-off di WandaVision, in cui rivedremo Kathryn Hahn nei panni della potente maga già incontrata in quel di WestView e naturalmente, dopo i fatti di Doctor Strange 2, in molti si domandano se rincontreremo anche Scarlet Witch.

La risposta a questa domanda ci giunge proprio dalla sua interprete Elizabeth Olsen che intervista nel corso di Good Morning America ha detto: "Voglio dire, farei qualsiasi cosa con Hahn. Ma no, non apparirò nella serie, non per quanto ne so. Ma amo così tanto quella donna. Così divertente, l'intero spettacolo al suo fianco è stato semplicemente pura gioia, è stato fantastico".

L'interprete di Wanda Maximoff ha poi aggiunto in tono scherzoso: "Spero che il presidente e produttore dei Marvel Studios Kevin Feige stia guardando".

Più in generale, in merito ad un suo possibile ritorno nel MCU, Elizabeth Olsen ha detto: "È strano che mi aspetti di tornare, ma nessuno mi ha detto se ciò avverrà per davvero. Ma nella mia mente, spero che ci sia ancora spazio per me. Non so in che modo, ma spero davvero di tornare. Spero che ci sia anche più divertimento e la possibilità di fare qualcosa di diverso. In quale direzione si può andare? Non lo so, ma sento un forte legame con lei, sento di aver fatto un percorso straordinario al suo fianco".

Insomma, manca davvero poco all'inizio delle riprese di Agatha: House of Harkness ma sul set, almeno per il momento, non sembra che vedremo Scarlet Witch. Il suo futuro nel Marvel Cinematic Universe è ancora tutto da scrivere ma Elizabeth Olsen sembra essere pronta a tornare nei suoi panni.