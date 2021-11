Agatha: House of Harkness, vedremo finalmente Mephisto? Risponde Kathryn Hahn

Sin dall'uscita di WandaVision i fan cercano qua e la indizi su Mephisto nella speranza che questo diabolico personaggio possa essere il principale villain della fase 4 del MCU. Fin qui però nessuno ha visto davvero il terribile signore degli inferi e in tanti sono convinti che presto farà la sua apparizione in Agatha: House of Harkness.

Sulla questione di recente è intervenuta proprio la protagonista dello show Kathryn Hahn che nel corso della sua apparizione al The Drew Barrymore Show ha detto:

"Continuo a sentire il suo nome in giro ma a dire il vero non so se apparirà nel corso di questa serie. Non ne ho la minima idea. È stato un vero e proprio tormentono durante WandaVision, ma per il momento io non so nulla a riguardo. Voglio dire, ora come ora, quando si ha a che fare con la Marvel, tutto è probabilmente possibile, ma per davvero io non ho sentito nulla sul suo conto".

La protagonista di Agatha: House of Harkness ha poi aggiunto: "Voglio dire, non conoscevo nemmeno il titolo della serie finchè non è stato annunciato al pubblico, qui le notizie se le tengono per davvero molto strette".

E quando le è stato chiesto quale attore vedrebbe bene nei panni di Mephisto, la Hahn ha tergiversato esprimento solo tutto il suo entusiamo per Agatha: House of Harkness: "C'è così tanta carne al fuoco in questa serie, perchè pensi ad una strega e immediatamente, pensi a una donna che è rumorosa, che è misteriosa, che è pericolosa, perché è complicata ed è stata fraintesa. Si tratta davvero di una svolta per il personaggio. Finalmente possiamo scavare molto più a fondo e conoscerla meglio".

Voi che dite? Ci sarà anche Mephisto? Ditecelo come sempre nell'apposita sezione dedicata ai commenti.