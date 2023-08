Agatha, nello spin-off di WandaVision ci sarà anche Mephisto?

Agatha: Coven of Chaos è tra le serie dell'MCU più attese anche per via dei pochissimi dettagli trapelati fin'ora sullo spin-off di WandaVision. Se Aybrey Plaza parla già di materiale molto elevato per Agatha, i nuovi rumor confermerebbero le parole dell'attrice anticipando una trama davvero "infuocata" grazie a un nuovo personaggio!

I Marvel Studios per Agatha: Coven of Chaos stanno preparando l'artiglieria pesante! Gli scooper parlano già di Mephisto, l'incarnazione del diavolo sulla Terra, signore dell'inferno e nonché nemesi di di Silver Surfer, come new entry nella serie TV spin-off di WandaVision. Ma, secondo quanto trapelato e non confermato (almeno per il momento) dai Marvel Studios, Mephisto non sarà fisicamente presente nello show bensì la sua presenza sarà "infusa" e collegata a Nicholas Scratch, figlio di Agatha Harkness. Al momento si tratta solo di rumor, ma la presenza di Mephisto potrebbe dare una svolta ben più macabra a Westview dopo che Agatha ne è rimasta prigioniera ma decisa a creare una nuova congrega di streghe.

Anche la presenza del figlio di Agatha è ancora un grande interrogativo per Coven of Chaos ma se dovesse essere confermata potrebbe, indirettamente, essere confermati i riferimenti a Mephisto nel nuovo ordine che prenderà Westview. Agatha: Coven of Chaos sarà presentata in anteprima su Disney+ nel 2024.

