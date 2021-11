Agatha superstar: il logo di House of Harkness è stato il più apprezzato del Disney+ Day!

Il Disney+ Day si è ormai concluso e, nonostante in molti l'abbiano salutato come un evento tutto sommato piuttosto deludente, non sono mancati gli annunci di un certo rilievo: fra le nuove produzioni Marvel annunciate, ad esempio, trova spazio questa Agatha: House of Harkness destinata a far felici i fan di WandaVision.

L'annuncio dello show ispirato alla villain di WandaVision arriva pochi giorni dopo le parole della stessa Kathryn Hahn sulla possibilità di una serie dedicata alla sua Agatha: la cosa è ormai realtà e i fan sembrano averla accolta decisamente bene, almeno a giudicare dalle reazioni ricevute dal logo ufficiale dello show su Twitter.

Il post dell'annuncio di Agatha: House of Harkness è infatti stato quello ad aver raccolto il maggior numero di like durante questo altalenante Disney+ Day: il logo della serie spin-off di WandaVision ha infatti ricevuto più di 40.000 like contro i 22.000 di Echo, i 28.000 di Marvel Zombies, i 26.000 di X-Men '97 e i 33.000 di Spider-Man: Freshman Year.

Una partenza niente male per la nostra strega, dunque, che sarà ovviamente chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere durante lo show con Elizabeth Olsen! A tal proposito, proprio Scarlet Witch è apparsa in un poster rilasciato in occasione del Disney+ Day.