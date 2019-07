Age of Resistance: diamo uno sguardo al personaggio di Lena Headey

The Dark Crystal: Age of Resistance arriverà all'interno della piattaforma streaming di Netflix il prossimo 30 agosto. Lisa Henson, tra i produttori esecutivi dello show, ha svelato alcuni dettagli relativi al personaggio interpretato da Lena Headey.

Henson, che è anche CEO di Jim Henson Company, ha sottolineato la bravura dell'ex star di Game of Thrones nel prestare la voce al personaggio di Maudra Fara.

Queste sono le sue dichiarazioni:

"Lei è una guerriera coraggiosa e leader del suo clan, e ha anche una visione molto tradizionalista. Quando all'inizio viene a sapere del pericolo non sembra interessata a essere coinvolta. Vuole solo stare fuori dai guai. Ma alla fine viene trascinata nella missione dei Gelfling e risulterà un importante alleata per i nostri eroi".

Parlando poi nello specifico dell'interpretazione dell'attrice, ha detto:

"È perfetta per il ruolo. C'è molto calore nella sua interpretazione. Lei si preoccupa profondamente per il suo clan e per il benessere di tutti i Gelflings".

Age of Resistance - tradotto in italiano con il titolo Dark Crystal: la Resistenza - è una serie TV ispirata al film cult del 1982 The Dark Crystal diretto dai registi Jim Henson e Frank Oz, da cui riprende quasi totalmente lo stile visivo e gli effetti speciali. All'interno del cast ci sono celebrità del calibro di Alicia Vikander, Mark Hamill, Helena Bonham Carter, Simon Pegg. Presente anche Sigourney Weaver in Age of Resistance, la storica interprete del personaggio di Ellen Ripley nel franchise di Alien.

In attesa del 30 agosto, potete visionare il trailer di Dark Crystal: la Resistenza.