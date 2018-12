Age of Resistance, prime immagini ufficiali! Annunciati i doppiatori all-star

Le ultime notizie relative all'annunciata The Dark Crystal: Age of Resistance risalivano allo scorso ottobre, ma nel giorno del 36° anniversario dell'uscita nelle sale del cult fantasy originale di Jim Henson, Netflix ha deciso di mostrarci un first look della serie sequel attesa per il prossimo anno.

La piattaforma streaming ha anche annunciato i doppiatori originali della serie, che presteranno le loro voci ai nuovi Gelfling protagonisti. Taron Egerton (Kingsman: Il cerchio d'oro) doppierà Rian, Anya Taylor-Joy (The Witch, Glass) sarà Brea e Nathalie Emmanuel (Il Trono di Spade, Fast and Furious 8) sarà Deet.



Saranno molti altri i Gelfling che incontreremo nella serie, e avranno voci di Caitriona Balfe (Outlander), Helena Bonham-Carter, Natalie Dormer, Harris Dickinson, Theo James, Alicia Vikander, Mark Strong e moltissimi altri. Oltre ai Gelfling ci saranno anche gli Skeksis e i Mystics, i cui più importanti avranno le voci di Mark Hamill, Simon Pegg e Andy Samberg.



'originale Dark Crystal è un film molto influente per una serie di motivi, soprattutto perché il suo uso di animatronica è stata una scoperta così innovativa per l'epoca. Il film anche se considerato un film per famiglie (e da quello che dice Netflix, anche la serie lo sarà), resta comunque molto cupo, con una mitologia molto complicata progettata per alimentare la sua avventura fantasy. Sarà interessante vedere quale tono questa nuova serie prenderà. Lisa Henson, CEO di The Jim Henson Company, rassicurava comunque così i fan più o meno un anno fa:



"Louis Leterrier è appassionato del mondo di The Dark Crystal e ha un’incredibile visione creativa per la serie. Mette questa passione in ogni aspetto della produzione, guidando il team di talento degli artisti e degli sceneggiatori che stanno portando in vita l’intero universo. Netflix ha un profondo rispetto per l’opera originale di mio padre e le tante persone che ha ispirato. Sono i partner perfetti per creare questo nuovo capitolo epico in The Dark Crystal per i nuovi fan e per i fan fedeli che hanno aspettato così a lungo per vedere altre avventure ambientate in questo mondo."



The Dark Crystal: Age of Resistence è attesa su Netflix nel corso del 2019.