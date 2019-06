Age of Resistance: Sigourney Weaver e altre celebrità si uniscono al cast

Un cast di nuove voci entra a far parte di The Dark Crystal: Age of Resistance, la serie TV di Netflix che si presenta come un prequel di The Dark Crystal, il film cult del 1982 co-diretto da Jim Henson e Frank Oz.

Tra gli attori in questione figurano l'interprete di Cersei Lannister in Game of Thrones, Lena Headley; Benedict Wong apparso in alcuni film del Marvel Cinematic Universe, come Avengers: Endgame; la celebre Sigourney Weaver storica protagonista del franchise di Alien; Hanna John-Kamen proveniente anche lei dal MCU, grazie alla pellicola Ant-man and The Wasp; Awkwafina (Crazy Rich Asians) e infine Dave Goelz apparso già nel film The Dark Crystal.

Gli eventi di The Dark Crystal: Age of Resistance - adattato per il mercato italiano con il titolo Dark Crystal: La Resistenza - saranno ambientati molto tempo prima del film originale, ma sempre all'interno del mondo immaginario di Thra. I protagonisti sono tre membri della razza Gelfing, che cercano di contrastare l'oscuro potere dei malvagi Skeksis.

Una delle maggiori particolarità della serie è l'utilizzo dello stesso stile visivo che si era potuto ammirare durante il lungometraggio degli anni '80, ovvero l'utilizzo di pupazzi attraverso effetti speciali tradizionali, limitando il più possibile l'utilizzo della CGI in Age of Resistance.

La serie è composta da dieci episodi è arriverà all'interno della piattaforma streaming di Netflix il prossimo 30 agosto. Potete inoltre guardare il trailer di Age of Resistance che è stato rilasciato lo scorso maggio dal colosso dello streaming.