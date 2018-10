Age of Resistence, la serie prequel di The Dark Crystal non avrà un grammo di CGI!

Più di un anno fa, Netflix lanciava la bomba: il mitico cult di Jim Henson, Dark Crystal, avrebbe ricevuto una serie prequel chiamata Age of Resistence, curata dalla stessa Jim Henson Company -un'istituzione nell'arte dei pupazzi- e da Louis Letterier (Now You See Me), in uscita nel 2019.

Dopo molti mesi, silenzi e attesa, ieri The Dark Crystal: Age of Resistence si è mostrata in alcuni footage sostanziali dell'opera sul palco del New York Comic-Con, dando conferma che nella serie non ci sarà neanche un po' di CGI, ma soltanto effetti pratici e pupazzi. I fan sono rimasti stupidi, riempiti di un effetto nostalgia impattante, sentendo -stando alle parole di TV Guide che era lì- "che la serie avrebbe potuto davvero omaggiare in grande il cult originale".



Louis Letterier, dopo i filmati, ha anche confermato che la serie sarà al 100% fatta di pupazzi ed effetti artigianali. Il Green Screen -stando a Lisa Henson, figlia di Jim- "sarà utilizzato solo per rimuovere i fili dei burattini", che è in realtà anche una tecnologia abbastanza obsoleta ma che ad esempio il Jim Henson non aveva ancora per i suoi film.



L'originale Dark Crystal è un film molto influente per una serie di motivi, soprattutto perché il suo uso di animatronica è stata una scoperta così innovativa per l'epoca. Il film anche se considerato un film per famiglie (e da quello che dice Netflix, anche la serie lo sarà), resta comunque molto cupo, con una mitologia molto complicata progettata per alimentare la sua avventura fantasy. Sarà interessante vedere quale tono questa nuova serie prenderà. Lisa Henson, CEO di The Jim Henson Company, rassicurava comunque così i fan più o meno un anno fa:



"Louis Leterrier è appassionato del mondo di The Dark Crystal e ha un’incredibile visione creativa per la serie. Mette questa passione in ogni aspetto della produzione, guidando il team di talento degli artisti e degli sceneggiatori che stanno portando in vita l’intero universo. Netflix ha un profondo rispetto per l’opera originale di mio padre e le tante persone che ha ispirato. Sono i partner perfetti per creare questo nuovo capitolo epico in The Dark Crystal per i nuovi fan e per i fan fedeli che hanno aspettato così a lungo per vedere altre avventure ambientate in questo mondo."



The Dark Crystal: Age of Resistence è attesa su Netflix nel corso del 2019.