Agent Carter fa parte del canone del Marvel Cinematic Universe, c'è la conferma?

Fin da quando Agent Carter è stata bruscamente interrotta al termine della sua seconda stagione, i Marvel Studios hanno sempre preso le distanze da quel prodotto, consentendo il ritorno del personaggio di Peggy Carter prima nell'ultimo film sugli Avengers e poi nella prima serie animata dello studio, What If...? Ma Agent Carter è o non è canonica?

Il nuovo libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe contiene centinaia e centinaia di pagine dedicata alla nascita dei Marvel Studios e alla composizione del Marvel Cinematic Universe per come lo conosciamo adesso. Nel paragrafo si trova poi un capitolo dedicato ai progetti del 2015, anno che ha visto l'uscita su ABC della serie Agent Carter, incentrata sul personaggio apparso nei film di Captain America e ambientato in quella timeline. Il libro menziona appunto che lo "storytelling della serie fosse canone" e che sarebbe eventualmente defluito in possibili "progetti cinematografici futuri".

"Lanciata il 6 gennaio, la serie ha debuttato nello slot di metà stagione della ABC. In particolare, Agent Carter ha segnato la prima volta che un personaggio nato nel MCU è passato dal grande schermo al piccolo schermo, con una narrazione canonica che alla fine sarebbe tornata in film futuri." Questo si legge in un estratto del capitolo.

Lo show dedicato a Peggy Carter ha faticato a concretizzarsi per anni ed "è stato difficile cercare di svilupparne un film per via dell'impasse con Marvel Entertainment". Già in precedenza aveva parlato del perché Agent Carter non fosse canonica.

Nelle news precedenti avevamo già accennato di come Marvel Entertainment operasse in maniera indipendente dai Marvel Studios e nello stesso libro leggiamo che Marvel Entertainment ha impedito a Kevin Feige di realizzare film su Daredevil, Ghost Rider e Punisher proprio perché erano personaggi che avrebbero dovuto contribuire a formare l'impero TV della Marvel.