Agent Carter, quanto è canonica la serie sull'amata di Captain America?

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe procede ormai a gonfie vele. Dopo aver assistito alla splendida serie di WandaVision, ci siamo ora immersi nella visione di The Falcon and The Winter Soldier, prodotto che sta degnamente prendendo le redini della direzione narrativa nell'Universo Cinematografico Marvel, e che ci condurrà verso nuovi progetti.

Abbiamo già visto insieme la nostra recensione della seconda puntata di The Falcon and The Winter Soldier, ma oggi vogliamo parlare di un argomento piuttosto dibattuto dai fan MCU, e che riguarda la serie di Agent Carter. Lo show con protagonista Hayley Atwell può essere considerato canonico all'interno del Cinematic Universe?

Agent Carter nell'MCU

La storia delle serie TV della Marvel è molto complessa, e spesso difficile da decifrare. Prima dell'avvento di Disney+, piattaforma che sta raccogliendo ora tutti i progetti legati alla Casa delle Idee (cinematografici e non), una serie di emittenti con diversi programmi e idee ha trasmesso, nel corso degli anni, show con protagonisti i personaggi Marvel più disparati.

Da questo concetto non esula nemmeno Agent Carter, progetto creato in concerto tra Marvel Television (studio ormai totalmente confluito nei Marvel Studios) e ABC Studios, con ABC che è stata anche la sua emittente.

Tuttavia, la serie incentrata su Peggy Carter è da considerare canonica all'interno dell'MCU, anche se essa non ha avuto influenze particolari all'interno delle varie pellicole, per un riconoscimento ricevuto dagli stessi Studios. Inoltre, anche il fatto che la Atwell - che ha interpretato Peggy in ognuna delle sue trasposizioni - è rimasta il volto dell'agente segreto Carter, conferma la canonicità di tale show. A meno di qualche retcon futuro (di cui dubitiamo), possiamo affermare con tranquillità che Agent Carter sia tra le serie da considerare canon per quanto riguarda l'Universo Cinematografico.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento dedicato alla serie TV di Agent Carter e della sua eredità.