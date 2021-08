Da Agent Carter a Captain Carter: il regista di What If vuole il live action

La tanto attesa serie animata della Marvel creata da A.C. Bradley, What If...? ha fatto il suo debutto su Disney+ e ha entusiasmato i fan di tutto il mondo compreso il regista della serie che spera di vedere un film sul Capitano Carter.

Peggy Carter, interpretata da Hayley Atwell, è uno dei personaggi preferiti dai fan del Marvel Cinematic Universe da un decennio a questa parte, dopo aver fatto il suo debutto in Captain America: Il primo Vendicatore.

Peggy ha ottenuto anche la sua serie da protagonista, Agent Carter, che è andata avanti per due stagioni ma ora sta tornando prepotentemente alla ribalta grazie a What If…? in cui l’abbiamo vista diventare il Capitano Carter in una trama in cui Peggy ha preso il siero del super soldato al posto di Steve Rogers.

Il regista della serie, Bryan Andrews, ha parlato della possibilità di vedere un film live-action con il nuovo supereroe di Atwell:



"Conosco A.C. Bradley e mi sento totalmente allo stesso modo su questo argomento, e anche se non sappiamo se accadrà necessariamente, sarebbe fantastico se facessero un film sul Capitano Carter", ha recentemente dichiarato Andrews a The Hollywood Reporter. "Basta dare il costume a Hayley Atwell e darle il suo franchising".



Sappiamo già che Carter tornerà nelle prossime stagioni di What If...?, grazie ai precedenti commenti del produttore Brad Winderbaum:



"Ci siamo resi conto, all'inizio dello sviluppo quando stavamo iniziando a ricevere le sceneggiature di AC Bradley e iniziando a guardare all'arco della serie, che ci sarebbe stato un personaggio che sarebbe esploso e sarebbe diventato più importante", disse Winderbaum. E visto come il personaggio è stato accolto dopo il primo episodio, potrebbero esserci interessanti sviluppi.



Leggete la nostra recensione dei primi tre episodi di What If...? e fateci sapere nei commenti se vi piacerebbe vedere un film sul Capitano Carter!