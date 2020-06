Agent Carter: ecco cosa ne pensa l'attore di Sousa del finale di Avengers: Endgame

Il finale di Avengers: Endgame ha sorpreso tutti, vuoi per il sacrificio di Tony Stark, vuoi per la decisione di Steve di tornare indietro nel tempo e vivere il resto dei suoi giorni con Peggy. Ma proprio quest'ultima parte riguarda anche un personaggio di Agent Carter, l'Agente Sousa di Enver Gjokaj.

Nell'episodio che andrà in onda questa notte in America di Agents of S.H.I.E.L.D. vedremo il ritorno dell'Agente Sousa a.k.a. Enver Gjokaj, uno degli Agenti della SSR (Strategic Scientific Reserve), ovvero lo S.H.I.E.L.D. prima dello S.H.I.E.L.D. in Agent Carter.

Nella serie di ABC con protagonista Hayley Atwell, Sousa è stato l'interesse amoroso principale di Peggy, o almeno, quello verso cui lo show ha indirizzato storyline e pubblico fino alla sua conclusione (la serie fu cancellata dopo sole due stagioni).

Entertainment Weekly! ha quindi chiesto a Gjokaj cosa ne ha pensato degli ultimi minuti di Endgame, dato che il film ha regalato un lieto fine a Peggy e Steve (e un po' meno al suo personaggio).

"Se devo essere onesto, è così evidente nella scrittura e nel modo in cui Hayley interpreta il suo personaggio che Steve non potrà mai essere rimpiazzato per Peggy" rivela l'attore "Credo che fosse l'affascinante tragedia della sua attrazione per Peggy. Lui sapeva tutto questo, ma voleva comunque stare con lei. Sousa ha sempre saputo che non avrebbe mai potuto occupare il primo posto, e lo trovo un po' straziante".

I fan di Sousa però non devono disperare troppo, perché come affermato da Jeff Bell, uno degli showrunner di Agents of S.H.I.E.L.D., il personaggio avrà modo di brillare nel nuovo crossover targato Marvel.

E voi, cosa ne pensate del finale di Avengers: Endgame? Vi è dispiaciuto un po' per Sousa? Fateci sapere nei commenti.