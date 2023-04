Agent Carter, ex-Presidente ABC: 'Se fosse uscita oggi avrebbe fatto più ascolti'

Prima dell'arrivo di Disney+, le serie televisive targate Marvel Studios andavano in onda o erano distribuite su piattaforma diverse come ABC, Netflix, Fox e Hulu. Proprio ricordando Agent Carter, serie incentrata sul personaggio di Hayley Atwell e durata solo due stagioni, l'ex-Presidente ABC rimpiange molto che la serie non sia uscita oggi.

In una nuova intervista con The Wrap, Paul Lee ha dichiarato che se Agent Carter fosse uscita oggi, con l'attuale panorama televisivo e in streaming, avrebbe sicuramente registrato ascolti migliori, soprattutto vista l'interconnessione tra i film e gli show del Marvel Cinematic Universe.

"Da un punto di vista strutturale, non dimentichiamolo, era un periodo in cui i film Marvel e le produzione Marvel TV erano separate. Quindi credo che uno dei motivi per cui oggi andrebbe meglio è che la piattaforma è più abituata a questo genere di connessioni. E si sarebbe inserita benissimo tra queste. Ma è stata un ottimo indicatore di come il marchio Marvel si sarebbe potuto evolvere e molto utile anche per tutti gli altri competitors".

In teoria, la terza stagione di Agent Carter potrebbe ancora essere prodotta in futuro per Disney+ se i Marvel Studios ne vedessero il potenziale. Dipenderà da loro se utilizzare gli showrunner originali di Agent Carter o se scegliere un nuovo team creativo, anche per stabilire se le stagioni di Agent Carter sono canoniche nel MCU oppure no.

Tuttavia, è passato quasi un decennio da quando la ABC ha cancellato la serie, e il MCU è ormai a un punto diverso. Sarebbe sicuramente più difficile oggi raggiungere un pubblico ampio con una terza stagione di Agent Carter, che sulla carta non ha lo stesso appeal di Daredevil, di cui i fan hanno chiesto per anni il ritorno proprio su Disney+ ottenendolo con l'annuncio di Daredevil: Born Again.

Non bisogna dimenticare che il personaggio è apparso in una versione alternativa nella prima stagione di What If...?, la stessa versione che ha avuto un cameo in live-action nel corso di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Quindi i Marvel Studios non hanno affatto dimenticato Agent Carter, sebbene la sua storia nella timeline principale possa dirsi conclusa.

Comunque, Hayley Atwell non ha mai escluso un ritorno nel MCU.