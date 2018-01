Agent Carter: per Hayley Atwell una terza stagione si potrebbe fare, le storie ci sono!

Hayley Atwell è dell'idea che, se mai venisse dato il via alla produzione di una nuova stagione di, di certo le storie da raccontare non mancherebbero!

Purtroppo, come sappiamo fin troppo bene, la serie tv interpretata da Hayley Atwell, Agent Carter, è stata cancellata dopo sole due stagioni di messa in onda. Nonostante il basso rating d'ascolto, il prodotto è uno dei più apprezzati, televisivamente parlando, del dipartimento facente parte del più ampio Marvel Cinematic Universe, dal quale la bella Agente Peggy Carter arriva.

Durante un'intervento all'ACE Comic Con, nel week end, l'attrice ha parlato di ciò che potrebbe accadere in Agent Carter, qualora si decidesse per una terza stagione:

"Sarei curiosa di sapere cosa accadrebbe a Peggy Carter. Alcune persone hanno detto che vorrebbero vederla fondare lo S.H.I.E.L.D. perché è una delle cose che lei fa; inoltre ci sono altri aspetti della sua vita da esplorare, lei, in qualche modo, è una che riesce a lasciar andare (la storia con Cap), e quindi potrebbe davvero indirizzare il suo interesse verso Sousa."

Peggy Carter è diventata immediatamente una fan favorite, subito dopo il suo debutto nel primo cinefumetto Marvel Studios dedicato alla Sentinella della Libertà, Captain America: Il Primo Vendicatore. La Atwell ha continuato ad interpretare il ruolo in dei cameo in Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Ant-Man, e in Captain America: Civil War, dove alla fine muore per cause naturali, di vecchiaia.

Riguardo la serie, se mai si fosse fatta, Hayley Atwell ha detto che le possibilità potrebbero essere illimitate:

"Lei è fantastica, perché entra in azione, quindi ci sono diverse cose da esplorare perché dagli anni '50, fino alla sua morte, lei ha certamente partecipato a tantissime avventure. Potrebbero riempire un'intera ulteriore stagione, ne sono certa. Lo spero."