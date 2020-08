Agent Carter: ecco qual è il grande sogno di James D'Arcy nel MCU

Nonostante la cancellazione dopo due stagioni, la serie TV di Agent Carter conta ancora numerosi fan tra gli appassionati dei personaggi della Marvel. Anche gli attori dello show sono molto legati al loro ruolo, tanto che James D'Arcy sarebbe molto interessato a collaborare ancora con la Casa delle Idee.

L'interprete di Edward Jarvis è attualmente impegnato a promuovere il suo film "Made in Italy", scritto e diretto da lui e in cui sono presenti, tra gli altri, Liam Neeson e Michael Richardson. Durante una conferenza stampa James D'Arcy ha anche risposto ad una domanda di "FandomWire", che chiedeva se sarebbe interessato a dirigere un film del MCU: "Voglio dire non risponderei mai di no ad una richiesta del genere". Come si poteva immaginare, l'attore e regista sarebbe disposto a tornare a lavorare con la Marvel, anche se per ora non abbiamo sentito indiscrezioni a riguardo.

Nel frattempo i fan della serie incentrata sul personaggio di Hayley Hatwell sperano ancora di rivederla in una eventuale terza stagione, anche se sono passati quasi due anni dalle ultime dichiarazioni su Agent Carter. Lo show televisivo è presente nel catalogo di Disney+, piattaforma streaming della multinazionale statunitense che per ora non sembra avere dei piani per concludere definitivamente la storia di Peggy Carter.