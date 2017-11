Agent Carter torna approda su Hulu in USA, c'è possibilità di un ritorno?

Di tutte le produzioni televisive della(quindi escludiamo i prodotti Netflix e Hulu),è stata sicuramente una delle più apprezzate, anche un po' a sorpresa visto il personaggio principale e "il flop annunciato", secondo i fan, prima della sua messa in onda.

Dopo una prima stagione acclamata, però, ne ha fatto seguito una seconda più sottotono, che non ha replicato il successo della precedente. Agent Carter è stata, cosi, cancellata dal network statunitense ABC improvvisamente. Per bassi ascolti? A quanto pare, più per "questioni politiche interne al network". Fatto sta che la seconda stagione è terminata con un grosso cliffhanger che, allo stato attuale, non ha ancora ricevuto una risposta vera.

Ora arriva la notizia che il colosso Hulu ha acquisito i diritti di Agent Carter per inserirla nel proprio catalogo. Ovviamente, è una notizia che interessa principalmente gli Stati Uniti d'America e nulla più, ma in molti fan si è riaccesa la speranza. Hulu ha, infatti, prodotto con la Marvel il serial Runaways, ancora inedito in Italia; secondo i fan, Hulu potrebbe rimettere mano su Agent Carter, in base alla richiesta del suo pubblico, e produrre una terza stagione, magari conclusiva, in esclusiva per la piattaforma digitale.

Insomma, per ora solo chiacchiere e niente di più, ma chissà...