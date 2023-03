Agent Elvis, arriva un nuovo Trailer e la data di rilascio ufficiale!

"Ah Elvis. Sei stato un fenomeno culturale. Hai iniziato una rivoluzione!". Così esordisce il trailer ufficiale di Agent Elvis, nuova serie sull'iconico cantante, originariamente intitolata Agent King.

E ancora:

"Chi siete voi? E che cos'è tutto questo?

La possibilità di rendere il Rock 'n Roll un'arma. La prospettiva che Elvis diventi un agente".

Sarà Matthew McConaughey a prestare la voce ad Elvis, il cui intramontabile talento verrà riportato in scena, anche se questa volta in un modo non convenzionale. Infatti, citando la descrizione ufficiale per la nuova serie Netflix: "Elvis Presley sostituirà il suo classico completo bianco per un jet pack quando verrà reclutato in un programma segreto di spionaggio da un'agenza governativa per aiutare a sconfiggere le forze del male che minacciano il paese che ama - ma sempre mantenendo il suo lavoro da Re del Rock 'n' Roll".

Il trailer è folle e ricco d'azione: il cantante è mostrato in diversi costumi, e in alcuni casi ricorda una sorta di Indiana Jones Rock. Oltre all'attore hollywoodiano (McConaughey), pensate che è stata Priscilla Presley in persona a doppiare se stessa! Nel cast ufficiale troviamo anche Ed Helms, Jason Mantzoukas, Christina Hendricks, Kieran Culkin, Chris Elliot, Asif Ali, Fred Armisen, Ego Nwodim e molti altri nomi di rilievo.