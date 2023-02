Agent Elvis, Matthew McConaughey è Elvis Presley nel trailer della serie Netflix!

Se in molti, da decenni a questa parte, si divertono (anche con una certa convinzione) a immaginare Elvis Presley comodamente sdraiato al sole su un'isola deserta in compagnia di Marilyn Monroe e chissà chi altri, Netflix ha fatto di più: The King diventa un'agente segreto in questa Agent Elvis, e a prestargli la voce ci sarà una vera star.

Dopo aver abbandonato il vecchio titolo di Agent King, presentandoci la serie con un nuovo poster di Agent Elvis pubblicato nelle scorse settimane, Netflix ha infatti finalmente deciso di permetterci di dare uno sguardo a ciò che vedremo in questo show animato per adulti dalle tinte decisamente surreali, presentandocene un primo teaser e annunciando nientemeno che Matthew McCoaughey come voce del leggendario cantante di Love me Tender e Suspicious Mind.

Nel trailer, tra uno sbarco sulla Luna e una battuta tagliente, vediamo Elvis coinvolto in un segretissimo programma d'addestramento per spie, pronto a munirsi di jetpack e gadget vari per difendere il Paese che ama e che l'ha reso grande: al momento non conosciamo ulteriori dettagli della trama e stesso dicasi per la data d'uscita della serie. Tutto ciò che sappiamo è che si tratta di un progetto targato Sony Pictures Animation, gli stessi studios dietro quel capolavoro che è Spider-Man: Un Nuovo Universo. Le premesse sembrano più che buone, non trovate? Nell'attesa di saperne di più, diteci nei commenti cosa ve ne pare!