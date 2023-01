Agent Elvis, la serie animata Netflix sul Re del Rock cambia titolo: ecco il nuovo poster!

Con la diffusione di un nuovo poster ufficiale, Netflix ha annunciato il cambio di titolo per la sua nuova serie animata su Elvis Presley. Precedentemente intitolata Agent King, la piattaforma ha scelto di modificare il tutto in Agent Elvis, in modo da rendere più riconoscibile il prodotto, se ne presume. Al momento non c'è ancora una data.

Il nuovo poster è stato diffuso nella giornata di ieri, in occasione dell'anniversario di nascita di Elvis. Il progetto è solo l'ultimo di una serie dedicato alla grande leggenda del rock 'n' roll, proprio nel 2022 abbiamo visto infatti l'uscita del biopic Elvis diretto da Baz Luhrmann, che ha fatto conoscere al grande pubblico il talento di Austin Butler.

Finora non è disponibile alcuna data d'uscita per Agent Elvis, ma il poster reca la scritta "Coming Soon", segno che presto conoscere altri dettagli in merito. Tutto ciò che sappiamo finora proviene dalla sinossi ufficiale della serie che recita quanto segue:

"Elvis Presley sostituirà il suo classico completo bianco per un jet pack quando verrà reclutato in un programma segreto di spionaggio da un'agenza governativa per aiutare a sconfiggere le forze del male che minacciano il paese che ama ma sempre mantenendo il suo lavoro di Re del Rock 'n' Roll".

Per quanto riguarda i nomi coinvolti nel progetto, Mike Arnold sarà showrunner, sceneggiatore e co-produttore esecutivo della serie, mentre Fletcher Moules, Corey Salter, Marc Rosen, Priscilla Presley e John Eddie saranno tutti produttori esecutivi. John Varvatos è stato incaricato di disegnare i costumi dello show.

La serie è stata co-creata da John Eddie e dalla ex-moglie di Elvis, Priscilla. Per altri approfondimenti in merito, ricordiamo che Sofia Coppola è al lavoro sul biopic dedicato a Priscilla Presley.