Agent King: Netflix annuncia la serie tv animata su Elvis Presley agente segreto

Avete capito bene: Elvis Presley vestirà i panni di un agente segreto nella nuova serie animata per adulti in produzione per la piattaforma streaming Netflix, Agent King.

Dopo l'annuncio di una serie d'animazione su Kid Cudi, Netflix continua ad addentrarsi nel mondo della musica chiamando in causa, proprio durante la settimana a lui dedicata, uno dei più grandi di sempre: la leggenda del rock 'n' roll Elvis Presley.

Secondo la descrizione ufficiale della serie, "Elvis Presley sostituirà il suo classico completo bianco per un jet pack quando verrà reclutato in un programma segreto di spionaggio da un'agenza governativa per aiutare a sconfiggere le forze del male che minacciano il paese che ama - ma sempre mantenendo il suo lavoro da Re del Rock 'n' Roll".

Agent King, questo il titolo, è stato ideato da Priscilla Presley e John Eddie che, in collaborazione con Authentic Brands Group, Sony Pictures Television e Sony Pictures Animation, svilupperanno lo show.

Quest'anno sarà anche il quarantaduesimo anniversario della morte del cantante ma, a quanto pare, è stata la sua infanzia a ispirare la serie.

"Fin da ragazzino, Elvis aveva sempre sognato di essere un supereroe per combattere il crimine e salvare il mondo. Agent King gli permetterà di farlo. Io e John Eddie siamo davvero entusiasti di poter lavorare con Netflix e Sony Animation per questo fantastico progetto, e di poter avere l'opportunità di mostrare al mondo un Elvis che non hanno mai visto prima" ha dichiarato Priscilla Elvis.

Mike Arnold sarà showrunner, sceneggiatore e co-produttore esecutivo della serie, mentre Fletcher Moules, Corey Salter, Marc Rosen, Priscilla Presley e John Eddie saranno tutti produttori esecutivi. John Varvatos è stato incaricato di realizzare i design per i costumi dello show.