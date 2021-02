Agents of Atlas, il super gruppo Marvel presto su Disney+ con una serie originale?

Entro fine febbraio 2021, Disney+ verrà lanciato anche a Singapore, rendendo disponibili oltre 500 film e 15.000 episodi di contenuti in streaming nel paese asiatico, dove sei dei dieci film di maggiore incasso della storia della nazione sono proprio dei Marvel Studios, compresi i primi tre della classifica.

Prima del lancio, proprio nelle ultime ore, Disney ha voluto parlare di Disney+ e dell'offerta in una conferenza stampa mirata, dove Kevin Feige, CCO Marvel Entertainment e Presidente Marvel Studios, ha fornito una panoramica precisa ed esaustiva dell'offerta di genere delle produzioni da lui curate, rispondendo anche ad alcune interessanti domande.



Una in particolare parrebbe aprire nuovi scenari creativi e traspositivi per diversi personaggi Marvel ancora inediti sul grande schermo. La domanda è stata la seguente: "È giunto il momento di avere uno o più super eroi del Sud-Est Asiatico su Disney+?". E Feige ha risposto: "Penso proprio di sì. E penso anche che non dovrete aspettare a lungo. Abbiamo annunciato una serie di show e ne abbiamo altri in cantiere".



Dunque, oltre ai tanti titoli streaming annunciati, da WandaVision attualmente in programmazione fino ad Armor Wars, i Marvel Studios hanno ancora moto altro da rivelare, tra cui evidentemente uno show con uno o più super eroi del sud-est asiatico. A tal proposito, è interessante notare il rilancio fumettistico nel 2019 di una vecchia squadra di super in Agents of Atlas, scritto da Greg Pak e dove Jimmy Woo (già nel MCU e pure in WandaVision interpretato da Randall Park) assemblava una squadra di eroi asiatici, incluso l'eroe filippino Wave.



E all'incirca un anno fa, era uscito il rumor che voleva proprio Wave essere stato opzionato dallo studio per una serie live-action su Disney+. Il ritorno di Woo in WandaVision e l'arrivo al cinema di Shang-Chi potrebbe indicare davvero questa direzione, alla fine.



Cosa ne pensate?