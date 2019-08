Agents of SHIELD 6: tutti gli addii nel finale di stagione

Il 2 Agosto è andato in onda in America il finale di stagione di Agents of S.H.I.E.L.D , diviso in due parti con gli episodi The Sign e New Life. Il promo diffuso dalla ABC lasciava presagire una chiusura ricca di azione e colpi di scena, che non sono mancati. Di seguito vi elencheremo i nomi dei personaggi che non ce l'hanno fatta.

In una stagione in cui sono morti diversi agenti, è toccata la stessa sorte a Trevor Khan (Shainu Bala), che aveva debuttato proprio quest'anno e aveva portato i fan a speculare su un possibile arrivo di Ms. Marvel, con la quale condivide il cognome ed era stato visto come un indizio.

Ci abbandona anche il villain principale Izel (Karolina Wydra), uccisa con provvidenziale tempismo dall'agente Melinda May (Ming-Na Wen). Quest'ultima ha usato una spada speciale proprio qualche istante prima che la terra fosse condannata.

Muore poi Sarge (Clark Gregg), che dopo essersi schierato dalla parte del male è stato sconfitto dall'azione in combo di Daisy e Mack, finendo così tagliato a metà.

Il colpo di scena più grande, però, è forse la morte di Melinda May, accoltellata da Sarge e spedita in un portale dove le ferite sono guarite istantaneamente, in modo da poter affrontare Izel, che come abbiamo visto sopra ha visto l'agente vittoriosa. Una volta rientrata dal portale, però, sono tornate anche le ferite e così ha spirato l'ultimo respiro tra le braccia di Daisy. Ma attenzione, a quel punto è arrivata Jenna che le ha iniettato una sostanza frutto di una tecnologia del futuro, capace di riportarla in vita!

Avete apprezzato il finale dello show? Ricordiamo che Agents of S.H.I.E.L.D verrà concluso l'anno prossimo con la settima stagione.