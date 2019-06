Agents of S.H.I.E.L.D. 6, una clip da 'Toldja', il prossimo episodio

Come lasciava presagire anche il promo dell'episodio, nella settima puntata della sesta stagione, Toldja, vedremo un team-up tra i riluttanti agenti dello S.H.I.E.L.D. e Sarge (Clark Gregg). In questa clip ci viene dato un assaggio del loro incontro e della reazione di Daisy (Chloe Bennet) alla vista dell'alieno con il volto di Coulson.

Nell'ultimo episodio avevamo lasciato i FitzSimmons nello spazio (ma finalmente di nuovo insieme), e il team composto da Daisy, Piper (Briana Venskus) e Davis (Maximilian Osinski) di nuovo sulla terra, pronti a riunirsi al resto della banda.

Da quanto si evince dalla clip esclusiva di Comicbook (che potrete vedere cliccando sulla fonte in calce alla notizia), Sarge viene presentato alla squadra, ma le reazioni degli agenti, come prevedibile, non sono delle più entusiaste.

Daisy/Quake è la prima a lasciare la stanza, dichiarando "Questo è troppo" e andandosene seguita da Deke (Jeff Ward), che prontamente le corre dietro.

Nel frattempo, l'Agente May cerca di aggiornare la squadra (in pieno stile May), facendo un rapido e stoico riassunto di ciò che ha scoperto finora.

Gli ultimi a confrontarsi con Sarge sono Mack (Henry Simmons) e Yo-Yo (Natalia Cordova-Buckley), ancora scossa dalla morte dell'Agente Keller (Lucas Bryant).



Come andrà a finire? Riusciranno i nostri a collaborare con il nemico/alleato?

La sesta e penultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. va in onda ogni venerdì su ABC.