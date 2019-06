Agents of S.H.I.E.L.D. 6: Elizabeth Henstridge e la reunion di FitzSimmons

TVLine ha pubblicato un'intervista a Elizabeth Henstridge, star di Agents of S.H.I.E.L.D., show del Marvel Cinematic Universe che in queste settimane è in onda con la sesta stagione, sia negli Stati Uniti che in Italia, trasmessa sul canale Fox. L'attrice ha risposto a diverse domande, anche quelle che riguardano la famosa coppia FitzSimmons.

Elizabeth Henstridge ha espresso la propria soddisfazione nella 'reunion' di FitzSimmons:"Sono felice come può esserlo un episodio con FitzSimmons. Sono molto sollevati di tornare uniti ma non è mai semplice con loro due. Quindi aspettatevi il solito trauma con i due personaggi sullo schermo".

La sinossi parla di una lotta contro alcuni demoni:"I loro demoni interiori. Quel lato oscuro che tutti abbiamo e che quando si lavora nella fantascienza sono personificati. Il che è super-divertente. Sanno già tutto di noi, quindi come possiamo combatterli? È molto difficile".



Elizabeth Hensridge è convinta di sapere anche quale sarà la prima cosa che vorrà dire a Fitz:"Penso che Jemma sia molto curiosa di come reagirà alla morte di Coulson. Di come la prenderà. In un mondo ideale lei non vorrebbe parlarne. Lei vorrebbe solo godersi il tempo che trascorre con Fitz".

Ricordiamo che i personaggi di Jemma Simmons e Leo Fitz (Iain De Caestecker) sono molto legati sin dall'accademia dello S.H.I.E.L.D. a 17 anni, tanto da essere ribattezzati proprio FitzSimmons.

Questa sesta stagione è stata caratterizzata sinora anche dalla presenza di Maurissa Tancharoen e da un personaggio scomparso in Code Yellow, titolo del quarto episodio.