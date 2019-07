Agents of S.H.I.E.L.D. 6: l'esplosivo trailer finale, è ambientato prima di Infinity War

La sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. si avvia verso il gran finale, con gli ultimi quattro episodi, e che seguiranno la scioccante sequenza vista nell'ultimo episodio.

Al San Diego Comic-Con non sono state fornite grosse novità o anticipazioni che faranno fare i salti di gioia agli appassionati dei fumetti della Marvel, ma è stato comunque mostrato un epico trailer finale per gli ultimi episodi che vi proponiamo all'interno di questa notizia.

Il trailer, naturalmente, è spoileroso per chi è indietro con la programmazione e mostra Sarge vivo e vegeto! Non solo May non ha ucciso Sarge ma sembra che ciò che gli ha fatto gli ha donato degli strani poteri, che potrebbero essere devastanti. Nonostante questo, l'Agente May crede ancora che ci sia Coulson all'interno di Sarge mentre Daisy/Quake è convinta dell'esatto contrario!

Sappiamo che la settima stagione sarà l'ultima, il che ha permesso agli showrunner di concludere al meglio le storie di tutti i nostri protagonisti. Durante il panel è stato spiegato che non è ancora chiaro se tutti questi personaggi appariranno o meno in futuro all'interno del Marvel Cinematic Universe ma Jeph Loeb, presidente della divisione televisiva della Marvel, ha chiarito che queste stagioni sono ambientate prima di Avengers: Infinity War e del gap di cinque anni di Avengers: Endgame. Questo crea un po' di confusione, visto che nella stagione numero cinque, sul finale, si fa riferimento agli eventi di Infinity War... a questo punto non è chiaro se si tratti di una specie di retcon o se tutto ciò verrà spiegato in altro modo!