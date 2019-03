Agents of S.H.I.E.L.D. 6: Lou Diamond Phillips ha diretto una puntata

A maggio Agents of S.H.I.E.L.D. debutterà con la sesta stagione, poco dopo l'uscita nelle sale di Avengers: Endgame. La trama è tuttora avvolta nel mistero ma è già stato confermato che ci sarà un salto temporale dalla fine della quinta stagione. La stagione si svolgerà in un mondo post-Phil Coulson, con il team diviso a metà.

Metà dello S.H.I.E.L.D. supervisionato dal direttore Mack sulla Terra e l'altra metà nello spazio profondo. Clark Gregg avrebbe diretto la première della stagione e che Mark Kolpack e Garry Brown si sarebbero occupati di alcuni episodi dello show. Ora grazie ad Entertainment Weekly sappiamo che dietro la macchina da presa di uno degli episodi di Agents of S.H.I.E.L.D. 6 ci sarà anche Lou Diamond Phillips.



Loud Diamond Phillips ha diretto il quinto episodio e intervistato da EW ha dichiarato:"Ho ricevuto la chiamata quando stavo dirigendo Fear The Walking Dead ad Austin. 'Dirigeresti un episodio di Agents of S.H.I.E.L.D.? 'Si, certo'. Risposta immediata, per via dell'universo, perché è Marvel, è grande, è roba da fumetti, è azione, è mitologia, è fantascienza. E naturalmente c'era il mio vecchio amico Ming-Na, è pazzesco e meraviglioso!".



Ming-Na, che lavorò con Phillips per Stargate, ha commentato la prospettiva di tornare a lavorare con Lou Diamond Phillips:"Quando mi hanno detto che avrebbe diretto un episodio ero così felice. Ci siamo divertiti tanto con Stargate. Sono stati due anni davvero speciali a Vancouver per me, Lou e l'intera troupe".



Per l'occasione Entertainment Weekly ha rilasciato una nuova immagine - dopo il nuovo poster - del cast di Agents of S.H.I.E.L.D. 6, in attesa dell'uscita dei nuovi episodi. Lo show è stato confermato per una settima stagione.