Agents of S.H.I.E.L.D. 6: uno sguardo al primo episodio nel nuovo video

ABC ha pubblicato un nuovo video in anteprima della sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. a pochissime ore dalla première che andrà in onda il 10 maggio. Nelle immagini del filmato si vede che la ricerca di Fitz è ancora in corso. La trama della sesta stagione riprenderà esattamente dall'ultimo episodio della quinta.

Il finale della quinta stagione ha visto Phil Coulson (Clark Gregg) partire con Melinda May (Ming-Na Wen) e tornare a Tahiti per vivere i suoi ultimi giorni dopo aver subito una ferita letale in The Avengers. Con Coulson ormai fuori gioco, l'agenzia ha bisogno di un nuovo direttore e Al 'Mack' MacKenzie (Henry Simmons) è pronto ad ereditarne il ruolo.



Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. torna, dopo il full trailer della sesta stagione, con Clark Gregg nel ruolo di Phil Coulson, Ming-Na Wen in quello di Melinda May, Chloe Bennett nel ruolo di Daisy Johnson e Iain De Caestecker in quello dell'agente Leo Fitz.

La serie è co-creata da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, con Jeffrey Bell e Jeph Loeb come produttori esecutivi.

Nessun impatto su Avengers: Endgame da parte di Agents of S.H.I.E.L.D. è stato confermato in questi giorni, nonostante lo show faccia parte del Marvel Cinematic Universe.

La serie è basata sull'organizzazione S.H.I.E.L.D., un'agenzia della Marvel fittizia e dedita al mantenimento della pace in un modo popolato dai supereroi.