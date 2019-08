Agents of S.H.I.E.L.D. 6: Whedon, Tancharoen e Bell sui plot twist del finale di stagione

Il 2 agosto la sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. è arrivata alla sua conclusione, lasciando il pubblico a domandarsi cosa potrà mai accadere arrivati a questo punto. Così gli showrunner e i produttori esecutivi dello show commentano alcuni dei risvolti del season finale. ATTENZIONE SPOILER.

Nel finale in due parti della sesta stagione, gli Agenti dello S.H.I.E.L.D. si sono ritrovati a) a cercare di evitare che i Chronicom invadessero il loro pianeta b) a combattere contro Izel (Karolina Wydra) e Sarge (Clark Gregg) c) a viaggiare nel tempo (New York anni '30) e d) di fronte a un nuovo LMD di... Coulson.

Ma cosa significano tutti questi sorprendenti eventi per la serie? Ce lo "spiegano" Jed Whedon, Maurissa Thanchaoren e Jeff Bell in un'intervista con Entertainment Weekly.

Jed: "Significa che avremo delle avventure".

Maurissa: "Speriamo di esplorare quello che significa".

Jed: "Possiamo dire che andremo indietro nel tempo. Fate partire Huey Lewis [che cantava Back in Time assieme alla sua band]".

Ora che i viaggi nel tempo sono una nuova costante di agents of S.H.I.E.L.D., quali saranno le prossime mete del team? Perchè ce ne saranno altre...?

Jed: "Credo che che per ora possiamo dire solo che andremo lì [New York anni '30], e che sarà lì che inizierà l'avventura. Adesso lo Zephyr è una macchina del tempo..."

Maurissa: "E non sarebbe divertente esplorare diverse epoche?"

Ma Avengers: Endgame ha introdotto la sua particolare versione sui viaggi nel tempo (approvata anche da un fisico quantistico)... Come farà dunque lo show? Si adeguerà ad essa? O ne avrà una sua?



Jed: "Beh, dovrete aspettare e vedere".

Maurissa: "Questi potrebbero essere tutti argomenti di discussione per i nostri personaggi".

Jeff: "Marvel non ci permetterà di fare nulla che non vogliono che facciamo".

Tolta l'ultima affermazione, che dà certamente da pensare, possiamo dire che in linea di massima, le menti dietro Agents of S.H.I.E.L.D. hanno trovato il modo di rispondere a tutto senza effettivamente rispondere a nulla... In pieno stile Marvel!

Non ci resta davvero che aspettare e vedere cosa ci riserverà il futuro (o il passato) dello show.