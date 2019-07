Agents of S.H.I.E.L.D. 7, il cast sta girando finali multipli?

Al Comic-Con di San Diego, gli attori di Agents of S.H.I.E.L.D., Henry Simmons e Natalia Cordova-Buckley rispondono alle domande sullo show, inclusa quella riguardante la possibilità di finali multipli (almeno in fase di riprese).

Per la quinta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., che sarebbe potuta essere l'ultima per la serie targata ABC, ma che in realtà non si è rivelata nemmeno la penultima, visto il rinnovo per una sesta e una settima stagione, il cast dello show aveva confessato di aver girato più versioni del finale.

DigitalSpy ne ha quindi approfittato per chiedere agli interpreti di Mack e Yo-Yo, Henry simmons e Natalia Cordova-Buckley, se per la settima e ultima stagione avessero agito allo stesso modo.

"Hhhhmm ottima domanda, ottima domanda" concede Henry, mentre Natalia conferma che quello era effettivamente stato il modus operandi in passato.

"Perchè all'inizio non sapevamo se saremmo tornati o meno. Ma in questo caso, siamo proprio alla fine dei giochi" continua Simmons.

"Sappiamo per certo che non torneremo [con una nuova stagione], quindi non c'è bisogno [di ricorrere a un tale espediente]" conclude la Cordova-Buckley.

Quello che vedremo anche noi in tv, quindi, sarà esattamente lo stesso finale girato dal cast.

La sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D è attualmente in onda su ABC.