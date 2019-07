Agents of S.H.I.E.L.D. 7, ci sarà un crossover con Agent Carter?

Di questi tempi, basta poco per far fioccare rumor su rumor e teorie su teorie. E una storia di Instagram di un membro del cast di Agents of S.H.I.E.L.D. può aver confermato l'idea di un possibile nuovo crossover tra la serie e Agent Carter.

L'involontaria colpevole del (forse) spoiler è Ming-Na Wen, l'Agente May in persona, che tramite una storia Instagram ora non più visibile (ma che potete trovare in calce all'articolo grazie a terzi) potrebbe aver anticipato la presenza di qualcuno dall'altra serie Marvel ABC, Agent Carter.

Oggetto del post, come anche di un'altra foto condivisa in precedenza dall'attrice e ancora visibile sul suo profilo, le bici che la produzione di Agents of S.H.I.E.L.D. avrebbe regalato come regalo d'addio al cast della serie.

Ta queste, nota un utente di Reddit, sarebbe visibile una targhetta con il nome di Enver Gjokaj, che per chi non ricordasse, è il nome dell'attore interprete di Daniel Sousa, agente del SSR e interesse amoroso di Peggy in Agent Carter (e, piccola curiosità, di un 'giovane poliziotto' in The Avengers).

Questo particolare, assieme al fatto che altre storie di Instagram con foto dal set, condivise dal cast ai tempi degli inizi delle riprese della settima stagione, sembrassero avere un'atmosfera "molto anni '40", starebbe alimentando le speranze dei fan di vedere ancora i personaggi dello show cancellato dal network dopo sole due stagioni.

Hayley Atwell e gli Howling Commandos si erano in realtà già visti in un paio di episodi della seconda stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., e i fan avevano più che gradito il crossover.

Arrivati a questo punto, avremo ancora davvero occasione di rivederli un'ultima volta?