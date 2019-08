Agents of S. H. I. E. L. D. 7, i creatori dello show anticipano un riferimento al MCU

Durante un'intervista post-season finale, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, due dei creatori di Agents of S.H.I.E.L.D., hanno anticipato la presenza, nella settima stagione dello show, di un piccolo riferimento alla saga cinematografica da cui è nato.

Ora che siamo giunti alla fine della sesta stagione della serie televisiva più longeva del MCU, è tempo di tirare le somme e fare il punto della situazione per quanto riguarda la sua posizione in questo universo.

All'inizio della stagione, i produttori e gli sceneggiatori di Agents of S.H.I.E.L.D. avevano confermato il fatto che gli eventi di Avengers: Endgame non avrebbero avuto impatto sullo show, almeno per il momento, dato che il periodo di messa in onda di quest'ultimo era ancora ignoto.



Per questo, si era deciso di rendere ufficiale l'ambientazione pre-decimazione.



Adesso che la serie si avvia alla sua conclusione ufficiale, però, in un'intervista per TV Line, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen tornano a parlare di possibili esplicitazioni di collegamenti con il "più grande universo", anche se davvero minimi.

Jed: "Ci sarà un piccolo riferimento al Marvel Cinematic Universe".

Maurissa: "Piccolo...? OK".

Jed: "È solo un riferimento, un piccolo riferimento".



Ma di che genere ed entità potrebbe poi essere il riferimento, è davvero difficile da prevedere.



Forse, il rinnovato interesse da parte dei Marvel Studios per la parte televisiva del suo universo transmediale (ricordiamo che le serie distribuite da Disney+ saranno strettamente interconnesse con i film), potrebbe dar vita a uno spettacolare cameo... O forse no.



Per ora non ci resta che goderci le ultime missioni dei nostri Agenti preferiti.