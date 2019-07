Agents of S.H.I.E.L.D. 7, Ming-Na Wen si commuove per l'ultimo giorno di riprese

L'Agente May potrà anche essere il simbolo della stoicità, ma la sua interprete, Ming-Na Wen, era decisamente in preda alle emozioni durante l'ultimo giorno di riprese di Agents of S.H.I.E.L.D..

Anche se c'era da aspettarselo, in realtà non risale a molto tempo fa l'annuncio dell'ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., ovvero la settima.

Ma cast e crew, già intenti a girare gli ultimi episodi al momento della diffusione della notizia ufficiale, avranno avuto certamente più tempo per metabolizzare la notizia.

Questo però non vuol dire che gli stessi produttori e attori non abbiano avuto difficoltà nel dire addio alla serie che li ha accompagnati per quasi un decennio.

Tra questi si colloca anche Ming-Na Wen, l'attrice che dà il volto al personaggio di Melinda May, l'imperturbabile agente dal cuore tenero, che ha deciso di condividere su Twitter il suo stato d'animo alla fine dell'ultimo giorno di riprese.

"Martedì 30 luglio 2019: abbiamo appena terminato le riprese di @AgentsofSHIELD. L'addio di una spia.

😢 Non sto per niente bene. Come si può essere intorpiditi eppure in preda alle emozioni allo stesso tempo?"

Ti capiamo perfettamente, Ming-Na! Anche a noi rattrista sapere che non rivedremo più il Team Coulson (almeno per quel che sappiamo).

E voi? Cosa ne pensate? Potrebbe esserci la possibilità di vedere nuovamente i protagonisti di Agents of S.H.I.E.L.D., in futuro? Fateci sapere nei commenti.