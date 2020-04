Agents of S.H.I.E.L.D. 7: Phil Coulson è tornato nel trailer della stagione finale

Il team di Agents of S.H.I.E.L.D. tornerà presto con gli episodi della settima e ultima stagione. E dopo aver svelato la data della première - 27 maggio - grazie alla pubblicazione del poster, è stato diffuso un primo teaser della stagione finale che mostra alcune delle sequenze che vedremo in questo ciclo conclusivo di episodi.

L'ennesimo addio a Phil Coulson non ha stupito i fan, che l'hanno visto ritornare nella versione androide Life Model Decoy nel finale della sesta stagione.

Come reagirà il team nel vedere il loro leader in versione meccanica?

Se da un lato è impossibile immaginare Agents of S.H.I.E.L.D. senza Clark Gregg, dall'altro i fan si sono ormai abituati a questi fugaci addii che si trasformano poi in repentini ritorni. Lo showrunner di Agents of S.H.I.E.L.D., Jed Whedon, ha dichiarato che la settima e ultima stagione si concluderà con un incredibile colpo di scena e questo dettaglio non ha fatto altro che aumentare le aspettative degli appassionati sulla conclusione dello show.

"[...] Speriamo che le persone si divertano tanto quanto noi". Una serie che sembra aver esaurito il suo potenziale e che aspetta di concludere alla grande un percorso incredibile durato sette stagioni.

Su Everyeye potete trovare il poster della settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. mentre qualche giorno fa Clark Gregg ha postato accidentalmente una foto dal set.