Agents of S.H.I.E.L.D.: l'agente Melinda May nel cruciverba del New York Times

Ming-Na Wen, tra i protagonisti di Agents of S.H.I.E.L.D. nel ruolo dell'agente Melinda May, si è ritrovata questa settimana nel cruciverba del New York Times. L'indizio per scoprire il termine da inserire era semplicemente il suo nome, com'è conosciuta nello show e un gruppo di amici e parenti l'ha fatto notare all'attrice.

Pubblicando l'immagine del cruciverba su Twitter, Ming-Na Wen ha scritto:"Quando amici e parenti trovano un indizio sul cruciverba del New York Times ed è QUESTO! Così bello!".

Il cruciverba in questione è uscito proprio nella settimana in cui gli Stati Uniti si stanno mettendo in quarantena a causa dell'emergenza Coronavirus.

Molti sui social hanno chiesto a gran voce l'uscita anticipata delle nuove puntate di Agents of S.H.I.E.L.D.



"ABC, dato che siamo tutti in quarantena forse potresti rilasciarci prima la stagione finale di Agents of S.H.I.E.L.D. Chiedere non fa male!" ha scritto Chris Panico su Twitter, ricevendo il retweet di Clark Gregg e Chloe Bennet.

Agents of S.H.I.E.L.D. è ambientata all'interno del Marvel Cinematic Universe ed è incentrata sul personaggio di Phil Coulson e sul suo team, lo S.H.I.E.L.D., impegnato a combattere nemici quali l'HYDRA, gli Inumani e specie aliene come i Kree.

La serie verrà chiusa dopo la messa in onda della settima e ultima stagione; una possibilità potrebbe essere spostare Agents of S.H.I.E.L.D. su Disney+.

Chloe Bennet qualche giorno fa ha invitato i fan a non chiamare 'virus cinese' il COVID-19.