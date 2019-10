Agents of S.H.I.E.L.D., Bobbi Morse non ci sarà per l'ultima stagione

I fan di Agents of S.H.I.E.L.D. probabilmente speravano in un ritorno, più di ogni altro, per l'ultima stagione dello show: quello della coppia di agenti formata da Bobbi Morse e Lance Hunter. Sfortunatamente però, non andrà così, almeno per quanto riguarda il personaggio di Adrienne Palicki.

Bobbi Morse (Adrianne Palicki) e Lance Hunter (Nick Blood) sono stati, fin dalla loro introduzione nella seconda stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., tra i personaggi preferiti di gran parte dei fan dello show, tanto da spingere anche ABC alla realizzazione di uno spin-off a loro dedicato (Marvel's Most Wanted, in realtà poi cancellato prima ancora di andare in onda).

E proprio in virtù di tale spin-off, i due diedero il loro addio alla serie principale nel tredicesimo episodio della seconda stagione, intitolato molto appropriatamente L'addio delle spie, per poi non farvi più ritorno (fatta eccezione per Blood, che tornò nei panni di Hunter per un solo episodio nella quinta stagione, per aiutare Fitz a evadere di prigione).

Con l'annuncio della stagione conclusiva della serie, tuttavia, erano in molti a sperare se non in un vero e proprio ritorno, anche solo in una comparsata dei due. Speranze, purtroppo, vane, almeno per il personaggio della Palicki.

Durante il panel del New York Comic-Con dedicato a The Orville, un fan ha indagato sulla presenza dell'attrice nell'ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. chiedendoglielo direttamente, e ricevendo la seguente risposta: "Ragazzi, non mi hanno chiamato. Non lo hanno fatto. Sono davvero giù per questa cosa. Non sapevo nemmeno che fosse l'ultima stagione. Mi dispiace".

Quindi niente Mockingbird, ma chissà se per Hunter possa ancora esserci qualche possibilità...

E voi, che ne pensate? Siete dispiaciuti di non poter rivedere Bobbi Morse?

La settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. andrà in onda su ABC nel 2020.