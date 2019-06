Agents of S.H.I.E.L.D.: il cast anticipa una grande svolta nel finale della sesta stagione

In una recente intervista concessa a TVLine, due membri del cast di Agents of S.H.I.E.L.D. hanno parlato del futuro della serie e del finale della sesta stagione che preparerà per i fan una grande svolta.

Stiamo parlando di Chloe Bennet (Daisy "Quake" Johnson) ed Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) e a quest'ultima è stato chiesto se nella settima stagione vedremo Iain De Caestecker, che nella serie interpreta Fitz. L'attrice ha risposto: "Quelli che frequentano i social media in modo maniacale probabilmente potrebbero spiegartelo meglio di me, circa la sua presenza sul set. Ma quello che posso dire è che il finale della sesta stagione (che andrà in onda ai primi di agosto) manderà avanti uno sviluppo significativo".

La Bennet ha quindi aggiunto: "La mia parte preferita riguardo il finale è quella che arriva proprio alla fine, perché si rivelerà una grande svolta che porrà le basi della prossima stagione". La Henstridge quindi ha rincarato la dose per l'attesissimo finale: "Assicuratevi di rimanere attaccati allo schermo fino all'ultimo minuto del finale".

Il prossimo 28 giugno andrà in onda l'episodio "Toldja", in cui vedremo un team-up tra i riluttanti agenti dello S.H.I.E.L.D. e Sarge (Clark Gregg). Su queste pagine trovate il promo dell'episodio.

In attesa di scoprire come proseguirà la storia, vi ricordiamo che Agents of SHIELD è già stata rinnovata per una settima (e forse ultima) stagione. A confermare il fatto che la nuova stagione potrebbe concludere lo show ci ha pensato lo stesso Clark Gregg, che nei mesi scorsi ha anche affermato di aver scoperto all'ultimo del suo ritorno nella stagione in corso.