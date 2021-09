Agents of S.H.I.E.L.D., Chloe Bennet ringrazia i fan della serie: 'Siete i migliori!'

Agents of S.H.I.E.L.D. sarà anche terminato da più di un anno, ma i fan della serie Marvel non smettono mai di mostrare il proprio affetto per lo show, e Chloe Bennet ci tiene a ringraziarli.

Se si parla di serie tv Marvel precedenti a quelle di Disney+ (quindi prodotte da Marvel Television, e non dai Marvel Studios), forse le prime a venire in mente sono le produzioni Netflix come Daredevil o Jessica Jones... Ma c'è uno che è riuscito a sopravvivere più a lungo di ogni altro, e che ancora adesso torna periodicamente sulla bocca di tutti, per un motivo o per un altro: Agents of S.H.I.E.L.D..

Proprio in questi giorni, ad esempio, uno dei suoi protagonisti Clark Gregg ha parlato dell'essere canon o meno di Agent of S.H.I.E.L.D. per quanto riguarda la timeline del MCU (e anzi, a questo punto dovremmo dire LE timeline), e quando è stato annunciato che Chloe Bennet non avrebbe più partecipato al live-action de Le Superchicche, l'internet ha subito pensato che la ragione potrebbe essere un ritorno di Quake in Secret Invasion.

E proprio Chloe Bennet nelle scorse ore ha voluto mandare un messaggio ai fan della serie per ringraziarli del loro continuo e irremovibile sostegno: "Yo, fan coriacei di AoS, vi voglio bene. Vedo tutto il vostro supporto e l'affetto continuo che mandate, e siete semplicemente i migliori".

E voi, sperate di rivedere i personaggi di Agents of S.H.I.E.L.D. in qualche progetto del MCU? Fateci sapere nei commenti.