Agents of S.H.I.E.L.D. si concluderà con la settima stagione

La notizia non arriva esattamente come un fulmine a ciel sereno, dato che un'imminente conclusione era già stata ipotizzata, ma ora è arrivata l'ufficialità: la settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. sarà l'ultima.

La sesta stagione sta per giungere al termine, e una settima era stata già annunciata da tempo. Ma con quest'ultimo rinnovo, Agents of S.H.I.E.L.D. si stava probabilmente già preparando a scrivere la parola fine.

"Quando sai che è quello che stai facendo [guidando la serie verso la sua conclusione], puoi rischiare di più, anche con questioni di vita o di morte. Queste decisioni vengono improvvisamente prese seriamente in considerazione, perché non devi preoccuparti di come ribaltarle o rigirarle a tuo favore per la stagione successiva. Sai che questa sarà la fine dei giochi, e agirai di conseguenza" ha dichiarato Jeph Loeb, il presidente di Marvel Television.

Loeb sarà uno dei partecipanti al panel di Agents of S.H.I.E.L.D. al Comic-Con di San Diego, che si terrà per la prima volta nella celebre Hall H, e che vedrà presente gran parte del cast, tra cui anche i membri originali del Team Coulson, Clark Gregg, Chloe Bennett, Ming Na-Wen, Iain De Caestecker e Elizabeth Henstridge.

Ma se tra non molto dovremo dire addio ai nostri agenti preferiti, nel frattempo possiamo sempre goderci ciò che resta della sesta stagione e il trailer del prossimo episodio, Leap, che andrà in onda il 19 luglio su ABC.