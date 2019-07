Agents of S.H.I.E.L.D., due attori della serie su un possibile spin-off e un ritorno in tv

È stato da poco confermato che la settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D sarà l'ultima per lo show in onda su ABC, e due degli attori della serie, Henry Simmons e Natalia Cordova-Buckley, soppesano la possibilità di eventuali spin-off, oltre a ricoprire di lodi il collega Gabriel Luna.

Con l'avvicinarsi dell'ultima stagione e delle riprese del series finale, il cast di Agents of S.H.I.E.L.D. è comprensibilmente preda di un mood melanconico e nostalgico, e alle domande degli intervistatori, non nega la speranza di eventuali ritorni, magari per qualche spin-off.

Henry Simmons (Mack) e Natalia Cordova-Buckley (Yo-Yo) confessano ai microfoni di DigitalSpy che sarebbero totalmente disposti a prender parte a uno spin-off dello show, dovesse presentarsi l'occasione.

Inoltre, non sono mancate lodi e apprezzamenti nei confronti del collega Gabriel Luna, che a breve tornerà a vestire i panni di Ghost Rider nella serie Hulu a lui dedicata.

E riguardo all'idea di fare da guest star nello show, la Cordova si esprime con grande entusiasmo:

"Oh mi piacerebbe tantissimo. Adoro Gabe, e si merita davvero uno show tutto suo. Ha recitato in così tanti progetti in passato, anche prima di arrivare in AoS. Meritava quel ruolo. È più di ogni altra cosa un fantastico essere umano, ed è sempre qualcosa di cui sono grata, vedere persone che meritano raggiungere posizioni e piattaforme di rilievo. Perciò mi piaccerebbe davvero farlo. Che sia nei panni di Yo-Yo o di un altro personaggio, lavorerei ancora con lui e il team".

E aggiunge Simmons: "Sentite, adoro Gabe. Credo che sia un fantastico essere umano, come ha detto Natalia, e credo che meriti [la serie di] Ghost Rider. Anzi, è qualcosa che sarebbe dovuto accadere molto prima. Ma davvero, vorrei lavorare di nuovo con lui in qualunque situazione. Non m'interessa se è Ghost Rider o un altro progetto".



Il prossimo episodio della sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., Leap, andrà in onda il 29 luglio su ABC.